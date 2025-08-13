Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Хайка за крадци на вода в Кюстендилско
Автор: Венцислав Илчев 18:07Коментари (0)30
© ВиК Холдинг
"Български ВиК Холдинг“ ЕАД и "Кюстендилска вода“ ЕООД извършиха съвместна акция против нерегламентирано ползване на вода на територията на област Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на ВиК холдинга. От началото на 2025 година на територията, обслужвана от "Кюстендилска вода“ ЕООД, по реда на Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи са съставени общо 71 констативни протокола за незаконно използване на услугата.

На територията на район Кюстендил са установени 5 нарушители, в район Дупница са 39, в Бобов дол 2, в район Кочериново и район Рила по 1. На територията на район Бобошево 4, в района на Невестино – 3, 10 за район Коняво и 6 за район Гърляно.

На 12 август по време на съвместна проверка от страна на "Български ВиК холдинг“ ЕАД и "Кюстендилска вода“ ЕООД са установени 4 незаконни отклонения на територията на град Дупница, село Самораново и село Кременик. От началото на годината на територията на село Самораново са прекъснати 5 обществени чешми без водомерен възел, като на терен е установено използването им за частни нужди – пълнене на басейни и поливане на тревни площи.

Общата стойност на допълнително начислената консумация по съставените протоколи възлиза на над 50 000 лв. с ДДС, като стойността на отделните варира между 1000 лв. с ДДС и 5000 лв. с ДДС.

"Кюстендилска вода“ ЕООД обслужва територия от 8 общини в област Кюстендил, като последните 24 месеца се забелязва критично намаляване на водните запаси на територията на общините Кюстендил, Дупница, Рила и Кочериново. В началото на месец юли е изпратено предложение издаване на заповед за забрана на ползването на питейна вода за непитейни цели към всички тези общини в Област Кюстендил.

Заповеди за ограничаване на водоползването за питейно-битови цели са издадени за населени места в общините: Кюстендил, Дупница, Бобошево, Невестино и Кочериново. "Кюстендилска вода“ ЕООД ще направи организация с местните власти, за да се подпомогне контролът до края на поливния сезон. "Български ВиК холдинг“ ЕАД призовава всички потребители към отговорно потребление на наличните ресурси вода за питейно-битови цели, да се съобразяват при наличие на издадена заповед от териториален орган за ограничаване на водоползването, като съвместно с местните власти ще извършва проверки от своя страна дали изпълнението им се следи.

Още по темата: общо новини по темата: 119
12.08.2025 »
05.08.2025 »
04.08.2025 »
03.08.2025 »
02.08.2025 »
31.07.2025 »
предишна страница [ 1/20 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
Световен шампион по таекуондо продава на търг медала си, за да помогне за лечението на Христо от Благоевград
14:42 / 11.08.2025
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
Директорът на НП "Пирин: Гори около 10-15 декара иглолистна гора. Надяваме се до късния следобед да овладеем положението
11:21 / 12.08.2025
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
В Кочериново призоваха населението към повишено внимание
15:12 / 11.08.2025
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
Комисар Василев: Огънят е в близост до парк "Пирин", имаме потвърждение, че може да навлезе
16:47 / 11.08.2025
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
Полицията в Благоевград: На 5-6 шофьори предстои да им бъде отнета книжката, а автомобилите да бадат спрени от движение
12:56 / 12.08.2025
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
Ще строят параклис на Седемте рилски езера? Екоактивисти обаче са против.
15:40 / 11.08.2025
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
Община Благаевград обследва дърветата, които застрашават хора, автомобили и сгради
15:30 / 11.08.2025
Актуални теми
Масови протести срещу цените на горивата
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
АПИ раздаде бонуси за над 2 млн. лв.
Пожари в Благоевградско
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: