|Хайка за крадци на вода в Кюстендилско
На територията на район Кюстендил са установени 5 нарушители, в район Дупница са 39, в Бобов дол 2, в район Кочериново и район Рила по 1. На територията на район Бобошево 4, в района на Невестино – 3, 10 за район Коняво и 6 за район Гърляно.
На 12 август по време на съвместна проверка от страна на "Български ВиК холдинг“ ЕАД и "Кюстендилска вода“ ЕООД са установени 4 незаконни отклонения на територията на град Дупница, село Самораново и село Кременик. От началото на годината на територията на село Самораново са прекъснати 5 обществени чешми без водомерен възел, като на терен е установено използването им за частни нужди – пълнене на басейни и поливане на тревни площи.
Общата стойност на допълнително начислената консумация по съставените протоколи възлиза на над 50 000 лв. с ДДС, като стойността на отделните варира между 1000 лв. с ДДС и 5000 лв. с ДДС.
"Кюстендилска вода“ ЕООД обслужва територия от 8 общини в област Кюстендил, като последните 24 месеца се забелязва критично намаляване на водните запаси на територията на общините Кюстендил, Дупница, Рила и Кочериново. В началото на месец юли е изпратено предложение издаване на заповед за забрана на ползването на питейна вода за непитейни цели към всички тези общини в Област Кюстендил.
Заповеди за ограничаване на водоползването за питейно-битови цели са издадени за населени места в общините: Кюстендил, Дупница, Бобошево, Невестино и Кочериново. "Кюстендилска вода“ ЕООД ще направи организация с местните власти, за да се подпомогне контролът до края на поливния сезон. "Български ВиК холдинг“ ЕАД призовава всички потребители към отговорно потребление на наличните ресурси вода за питейно-битови цели, да се съобразяват при наличие на издадена заповед от териториален орган за ограничаване на водоползването, като съвместно с местните власти ще извършва проверки от своя страна дали изпълнението им се следи.
