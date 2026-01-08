ЗАРЕЖДАНЕ...
Гръцките фермери затвориха ГКПП "Кулата - Промахон" и от двете страни
©
От публикации в социалните мрежи излиза разнопосочна информация. Едни твърдят, че леките автомобили все пак се пропускат, а други, че нито леки, нито товарни автомобили могат да преминават.
По-рано ФОКУС съобщи, че от 12:00 ч. на 8 януари 2026 г. ще се преустанови пропускането през граничен преход "Промахон" на тежкотоварни автомобили и в двете посоки за период от 48 ч. Това съобщиха от Гранична полиция.
От 09:00ч. граничния преход "Илинден" - "Ексохи" е затворен за движение и в двете посоки за товарни и лекотоварни автомобили.
Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи.
Малко по-късно министърът на вътрешните работи на България Даниел Митов обяви, че проблемът с блокадата от страната на гръцките фермери при границата ни с Гърция ще бъде решен.
Още по темата
/
Мицотакис привества предложените от ЕК допълнителни 45 млрд. евро за фермерите, продължават опитите за край на блокадите
07.01
Премиерът: Имам уверение от Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни
06.01
Министър Караджов към гръцкия си колега: Необходимо е в най-кратки срокове да бъде намерено решение относно блокадите на фермерите
06.01
Блокадите на гръцките фермери продължават с пълна сила, движението през граничните пунктове с България отново е затруднено
28.12
Гръцките фермери отварят достъпа до магистралите в страната, но ще бъдат ли отблокирани границите с България?
23.12
Йоаким Каламарис: Българите могат да пътуват към Гърция без затруднения, въпреки блокадите на фермерите
23.12
Още от категорията
/
От Пирин предупредиха: Много вероятни са лавини тип ветрова дъска, има опасност и от спонтанни лавини
12:47
Разлог ще отпразнува Богоявление с празнични литургии и ритуали по спасяване на Богоявленския кръст
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Нанесени са сериозни щети на инфраструктурата в Община Крумовград...
16:05 / 07.01.2026
Кюстендил с координационен център за еврото
15:15 / 07.01.2026
Нов опит за продажба на общинския "паяк" в Дупница
13:26 / 07.01.2026
Кметството в Мало село става енергийно ефективно
12:28 / 07.01.2026
Откриха починала жена в апартамент в Кюстендил
11:17 / 07.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.