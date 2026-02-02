Област Кюстендил остава далеч от обявяване на грипна епидемия и въвеждане на противоепидемични мерки, съобщиха от Регионалната здравна инспекция, предаде. Данните за изминалата седмица показват, че заболеваемостта от грип и остри респираторни заболявания е 81,04 на 10 000 души.От РЗИ – Кюстендил посочват, че регистрираните стойности са по-ниски в сравнение с предходната седмица, когато заболеваемостта е била 89,73 на 10 000 души, което очертава тенденция към спад.Здравните власти са уверили областния управител на Кюстендил инж. Методи Чимев, че ситуацията се наблюдава ежедневно и при необходимост има пълна готовност за предприемане на навременни мерки при евентуално усложняване на грипната обстановка.