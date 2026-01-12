ЗАРЕЖДАНЕ...
Грипът настъпва в Кюстендилска област
Здравните власти отчитат и увеличение на случаите на COVID-19 – три новорегистрирани, спрямо един през предходния период.
Освен респираторните инфекции, в областта са регистрирани 13 случая на варицела, четири заболели от хепатит А и пет случая на ентероколит.
