Рязко нарастване на случаите на грип и остри респираторни заболявания се отчита в Кюстендилска област, показват данните на Регионалната здравна инспекция – Кюстендил, предаде. За последния отчетен период заболяемостта е достигнала 101,30 на 10 000 души, при 31,84 на 10 000 през предходната седмица. Въпреки сериозния ръст, нивата остават под епидемичните стойности за региона.Здравните власти отчитат и увеличение на случаите на COVID-19 – три новорегистрирани, спрямо един през предходния период.Освен респираторните инфекции, в областта са регистрирани 13 случая на варицела, четири заболели от хепатит А и пет случая на ентероколит.