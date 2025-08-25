ЗАРЕЖДАНЕ...
|Граждани с петиция срещу превръщането на Сандански в презастроена махала
Гражданите настояват местната власт да прекрати практиката на безконтролно строителство, която, по думите им, е превърнала Сандански от зелен курорт в "презастроена махала“. През последните три десетилетия свободните пространства рязко намаляват, а тревогата на хората е, че ако тенденцията продължи, скоро в града няма да остане незастроено петно.
"Парите трябва да се усвоят и да се излеят в бетон – и то бързо. Важно е бързането, а не качеството на живота“, коментират жители в социалните мрежи.
Пред "Фокус" жител на Сандански признава, че хората често се страхуват да говорят открито за подобни проблеми. "Има страх сред хората, но всички искаме да запазим зелените площи, защото те са здравето и въздухът ни“, казва той.
Паралелно с тревогите за презастрояването, граждани сигнализират и за друг сериозен проблем – болниците в Сандански и Петрич продължават да работят на режим заради хроничен недостиг на медицински кадри. Лекарите и сестрите са принудени да работят по график, което създава неудобства и рискове за пациентите.
