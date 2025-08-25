Новини
Граждани с петиция срещу превръщането на Сандански в презастроена махала
Автор: Георги Кирилов 13:47Коментари (0)36
©
Илюстративна снимка
Жители на Сандански се обявиха срещу застрояването на малкото останали зелени площи в града. Онлайн петиция под надслов "НЕ на застрояването“ събра над 340 подписа, които вече са изпратени по поща с препоръчана пратка, за да може процесът да бъде проследен.

Гражданите настояват местната власт да прекрати практиката на безконтролно строителство, която, по думите им, е превърнала Сандански от зелен курорт в "презастроена махала“. През последните три десетилетия свободните пространства рязко намаляват, а тревогата на хората е, че ако тенденцията продължи, скоро в града няма да остане незастроено петно.

"Парите трябва да се усвоят и да се излеят в бетон – и то бързо. Важно е бързането, а не качеството на живота“, коментират жители в социалните мрежи.

Пред "Фокус" жител на Сандански признава, че хората често се страхуват да говорят открито за подобни проблеми. "Има страх сред хората, но всички искаме да запазим зелените площи, защото те са здравето и въздухът ни“, казва той.

Паралелно с тревогите за презастрояването, граждани сигнализират и за друг сериозен проблем – болниците в Сандански и Петрич продължават да работят на режим заради хроничен недостиг на медицински кадри. Лекарите и сестрите са принудени да работят по график, което създава неудобства и рискове за пациентите.






