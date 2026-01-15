Гранични полицаи са открили с помощта на термовизионна камера, съобщиха от Главна дирекция "Гранична полиция“. В дежурната част на ГПУ – Гюешево е постъпил сигнал от Областната дирекция на МВР за извършен грабеж на 25 500 евро на територията на Кюстендил, след който извършителите са избягали с лек автомобил.При извършените действия е установено, че след като обменили парите в банка в областния град, възрастно семейство тръгнало пеша, минало през търговска верига, а след това продължило към село Лозно. В края на града неизвестен мъж се приближил и насилствено изтръгнал от ръцете на жената пазарска чанта, в която се намирала паричната сума.Служителите на реда са изяснили, че пострадалите са били проследявани по целия си маршрут – от банката до магазина и по пътя към селото.Незабавно са уведомени всички патрули на Регионална дирекция "Гранична полиция“ – Кюстендил, дежурни в граничната зона. Допълнително е пренасочен наряд от ГПУ – Гюешево за извършване на проверки на лица и автомобили.Около 20.30 часа на 14 януари извършителите са изоставили автомобила си в района на село Долна Гращица и са продължили бягството пеша. От ОДМВР – Кюстендил е поискано съдействие за използване на гранично-полицейско куче за продължаване на издирването.По разпореждане на директора на РДГП – Кюстендил е изпратена и мобилна термовизионна система. В хода на наблюдението, около 22.45 часа, граничните полицаи са локализирали единия от извършителите – 46-годишен мъж, укриващ се в местността. Те са насочили криминалисти от ОДМВР, които са го задържали.Работата по случая продължава от служители на Районното управление в Кюстендил.