ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Грандиозен финал на "Пирин Фолк" 2025 в препълнения Летен театър в Сандански
В Конкурса за авторска македонска песен бяха представени 15 нови композиции, които се съревноваваха за престижните отличия. С изключителен заряд, емоция и професионализъм изпълнителите поднесоха авторските си песни, пренасяйки публиката и хилядите телевизионни зрители и радиослушатели в свят, изпълнен с богатството и красотата на македонската песенна традиция.
Сред специалните гости на финалната вечер бяха Неврокопският митрополит Серафим, кметове на съседни общини и други официални лица, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, както и редица уважавани композитори, текстописци и музикални дейци.
Хореографиите отново бяха поверени на местните формации: Танцов състав "Празник“ с художествен ръководител Михаил Митрев, Ансамбъл "Македонци“ с художествен ръководител Иван Занчев, Танцова формация "Хоуп“ с художествен ръководител Невена Станкова, Ансамбъл за народни песни и танци "Никола Вапцаров“ с главен художествен ръководител Гергана Костадинова и Танцов състав "Звездица“ с художествен ръководител Владислава Захова.
Финалната конкурсна вечер на "Пирин Фолк“ 2025 още веднъж затвърди значението на фестивала като сцена, която съхранява, развива и популяризира македонската авторска песен и българския музикален дух.
Победителите в Конкурса за авторска песен на Пирин Фолк 2025:
I-ва награда на Фестивалното жури:
Александрина Макенджиева - Божи дар
музика: Светослав Лобошки, текст: Христина Димова, аранжимент: Светослав Лобошки
II-ра награда на Фестивалното жури:
Евелина Александрова - Момина хубост
музика: Никола Ваклинов, текст: Никола Ваклинов, аранжимент: Стоян Джамбазов – Джемби
III-та награда на Фестивалното жури:
Максим - Майчина сълза
музика: Иван Йосифов, текст: Христина Димова, аранжимент: Иван Йосифов
Награда на Журналистическото жури:
Василена Стоянова - Гост в Пирина
музика: Христина Петрова, текст: Христина Димова, аранжимент: Сашко Митковски
Награда на зрителите:
Лилия Стоянова - Жива вода
музика: Светослав Лобошки, текст: Дешка Петрова , аранжимент: Светослав Лобошки
Награда "Свети Врач“ на Кмета и Община Сандански:
Александрина Макенджиева - Божи дар
музика: Светослав Лобошки, текст: Христина Димова, аранжимент: Светослав Лобошки
Награда на Радио Благоевград:
Евелина Александрова - Момина хубост
музика: Никола Ваклинов, текст: Никола Ваклинов, аранжимент: Стоян Джамбазов – Джемби
Награда на Фен Фолк ТВ:
Нели Михайлова - Майчина обич
музика: Димитър Стефанов, текст: Миглена Чакърова, аранжимент: Димитър Стефанов
Финалът на вечерта бе още по-бляскав благодарение на доайените на фолклорната сцена Гуна Иванова и Райко Кирилов– певец с неподражаем тембър и характерен стил, който е неделима част от историята на фестивала. Неговият репертоар включва едни от най-обичаните македонски песни, а участията му на "Пирин Фолк“, където е печелил редица призове, винаги са посрещани с огромен интерес и обич от страна на публиката. За тазгодишното издание той бе подготвил специална селекция от свои авторски и любими песни, с които отново развълнува десетките зрители в Летния театър и пред екрана.
Гуна Иванова е сред най-емблематичните и обичани имена в българската народна музика. Нейният кристален глас и неподражаем стил са превърнали десетки песни в златни хитове, а присъствието ѝ на сцената винаги носи силно емоционално преживяване. През годините тя многократно е печелила награди на "Пирин Фолк“ и е оставила траен отпечатък в историята на фестивала. Във финалната вечер през 2025 г. обичаната певица зарадва публиката с някои от най-емблематичните си песни.
Като допълнителен акцент за почитателите, освен индивидуалните си изпълнения Гуна Иванова и Райко Кирилов представиха и няколко дуетни песни. Още една неочаквана изненада бе появата на Ива и Велислава Костадинови, които се присъединиха към емблематичните изпълнители. Съчетанието на техните гласове и харизма създаде истинска музикална магия, достойна за финал на фестивал с толкова богата история и традиции.
Организатори са Община Сандански, Фен Фолк ТВ и Мюзик Медия Клъстер.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Брутално задръстване преди и в Кресненското дефиле в посока Гърция
16:28 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: