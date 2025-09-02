Грандиозен финал на "Пирин Фолк" 2025 в препълнения Летен театър в Сандански

© В последната фестивална вечер на 33-то издание на "Пирин Фолк“ 2025 се състоя Конкурсът за авторска македонска песен – едно от най-очакваните събития в рамките на форума. Летният театър в Сандански отново бе препълнен до краен предел и не можа да побере всички желаещи.



В Конкурса за авторска македонска песен бяха представени 15 нови композиции, които се съревноваваха за престижните отличия. С изключителен заряд, емоция и професионализъм изпълнителите поднесоха авторските си песни, пренасяйки публиката и хилядите телевизионни зрители и радиослушатели в свят, изпълнен с богатството и красотата на македонската песенна традиция.



Сред специалните гости на финалната вечер бяха Неврокопският митрополит Серафим, кметове на съседни общини и други официални лица, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев, както и редица уважавани композитори, текстописци и музикални дейци.



Хореографиите отново бяха поверени на местните формации: Танцов състав "Празник“ с художествен ръководител Михаил Митрев, Ансамбъл "Македонци“ с художествен ръководител Иван Занчев, Танцова формация "Хоуп“ с художествен ръководител Невена Станкова, Ансамбъл за народни песни и танци "Никола Вапцаров“ с главен художествен ръководител Гергана Костадинова и Танцов състав "Звездица“ с художествен ръководител Владислава Захова.



Финалната конкурсна вечер на "Пирин Фолк“ 2025 още веднъж затвърди значението на фестивала като сцена, която съхранява, развива и популяризира македонската авторска песен и българския музикален дух.



Победителите в Конкурса за авторска песен на Пирин Фолк 2025:



I-ва награда на Фестивалното жури:



Александрина Макенджиева - Божи дар



музика: Светослав Лобошки, текст: Христина Димова, аранжимент: Светослав Лобошки



II-ра награда на Фестивалното жури:



Евелина Александрова - Момина хубост



музика: Никола Ваклинов, текст: Никола Ваклинов, аранжимент: Стоян Джамбазов – Джемби



III-та награда на Фестивалното жури:



Максим - Майчина сълза



музика: Иван Йосифов, текст: Христина Димова, аранжимент: Иван Йосифов



Награда на Журналистическото жури:



Василена Стоянова - Гост в Пирина



музика: Христина Петрова, текст: Христина Димова, аранжимент: Сашко Митковски



Награда на зрителите:



Лилия Стоянова - Жива вода



музика: Светослав Лобошки, текст: Дешка Петрова , аранжимент: Светослав Лобошки



Награда "Свети Врач“ на Кмета и Община Сандански:



Александрина Макенджиева - Божи дар



музика: Светослав Лобошки, текст: Христина Димова, аранжимент: Светослав Лобошки



Награда на Радио Благоевград:



Евелина Александрова - Момина хубост



музика: Никола Ваклинов, текст: Никола Ваклинов, аранжимент: Стоян Джамбазов – Джемби



Награда на Фен Фолк ТВ:



Нели Михайлова - Майчина обич



музика: Димитър Стефанов, текст: Миглена Чакърова, аранжимент: Димитър Стефанов



Финалът на вечерта бе още по-бляскав благодарение на доайените на фолклорната сцена Гуна Иванова и Райко Кирилов– певец с неподражаем тембър и характерен стил, който е неделима част от историята на фестивала. Неговият репертоар включва едни от най-обичаните македонски песни, а участията му на "Пирин Фолк“, където е печелил редица призове, винаги са посрещани с огромен интерес и обич от страна на публиката. За тазгодишното издание той бе подготвил специална селекция от свои авторски и любими песни, с които отново развълнува десетките зрители в Летния театър и пред екрана.



Гуна Иванова е сред най-емблематичните и обичани имена в българската народна музика. Нейният кристален глас и неподражаем стил са превърнали десетки песни в златни хитове, а присъствието ѝ на сцената винаги носи силно емоционално преживяване. През годините тя многократно е печелила награди на "Пирин Фолк“ и е оставила траен отпечатък в историята на фестивала. Във финалната вечер през 2025 г. обичаната певица зарадва публиката с някои от най-емблематичните си песни.



Като допълнителен акцент за почитателите, освен индивидуалните си изпълнения Гуна Иванова и Райко Кирилов представиха и няколко дуетни песни. Още една неочаквана изненада бе появата на Ива и Велислава Костадинови, които се присъединиха към емблематичните изпълнители. Съчетанието на техните гласове и харизма създаде истинска музикална магия, достойна за финал на фестивал с толкова богата история и традиции.



Организатори са Община Сандански, Фен Фолк ТВ и Мюзик Медия Клъстер.