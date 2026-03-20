ЗАРЕЖДАНЕ...
Гостуваща изложба "Мъжки времена" откриват в Кюстендил
© ФОКУС
Изложбата е дело на Регионален етнографски музей на открито "Етър“ и ще гостува на Регионален исторически музей – Кюстендил до средата на юли 2026 година.
Експозицията е предназначена за широка публика и представя живота на мъжа от раждането до старостта в периода от края на XIX до първата половина на XX век. Чрез предмети, документи и фотографии са показани различните етапи от житейския път и социалната роля на мъжа в традиционното българско общество.
Акцент е поставен върху ясно изразеното разделение между мъжкия и женския свят, съпътствано от специфични вярвания, ритуали, права и задължения. Представени са основните сфери на изява на мъжа – казармата, професията, обществените интереси и т.нар. "мъжки клубове“ от края на XIX до средата на XX век.
Посетителите ще могат да видят възстановки на адвокатска кантора, домашен кът, бръснарница и кръчма, които пресъздават атмосферата на епохата и провокират сравнение със съвременността.
Изложбата включва и занимателен модул с интерактивни елементи, подходящи за посетители от различни възрасти.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.