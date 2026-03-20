Нова гостуваща изложба ще бъде открита в музейната зала на джамия "Ахмед бей“ в Кюстендил, предаде. Експозицията "Мъжки времена“ ще бъде представена в навечерието на празника Кюстендилска пролет – днес от 17.00 часа.Изложбата е дело на Регионален етнографски музей на открито "Етър“ и ще гостува на Регионален исторически музей – Кюстендил до средата на юли 2026 година.Експозицията е предназначена за широка публика и представя живота на мъжа от раждането до старостта в периода от края на XIX до първата половина на XX век. Чрез предмети, документи и фотографии са показани различните етапи от житейския път и социалната роля на мъжа в традиционното българско общество.Акцент е поставен върху ясно изразеното разделение между мъжкия и женския свят, съпътствано от специфични вярвания, ритуали, права и задължения. Представени са основните сфери на изява на мъжа – казармата, професията, обществените интереси и т.нар. "мъжки клубове“ от края на XIX до средата на XX век.Посетителите ще могат да видят възстановки на адвокатска кантора, домашен кът, бръснарница и кръчма, които пресъздават атмосферата на епохата и провокират сравнение със съвременността.Изложбата включва и занимателен модул с интерактивни елементи, подходящи за посетители от различни възрасти.