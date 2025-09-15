Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Горяха камиони край Кюстендил
Автор: Венцислав Илчев 11:16Коментари (0)53
© Фокус
Архив
8 пожара са гасили екипи на районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението“ в област Кюстендил, съобщиха от пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Четири от пожарите са нанесли щети.   

Снощи екип на РСПБЗН е гасил пожар в камион, който е бил на фирмен паркинг в с. землището на с. Ябълково, унищожена е кабината товарен автомобил и 2 гуми на друг. Спасени са 3 тежкотоварни автомобила и 2 микробуса. Причините за възникването на пожара изяснява РУ Кюстендил,  образувано е досъдебно производство  за умишлен палеж по случая, уведомена е прокуратурата.

Пожарът  в района на с. Слокощица, запален кабел, е причинен поради късо съединение, унищожен е 1 м кабел, няма пострадали хора.

Пожарът на АМ "Струма“, възникнал на 13 септември в товарен автомобил, е причинен поради техническа неизправност. Унищожено е ремаркето с товара. Спасен е товарният автомобил, няма пострадали.

Пожарът, възникнал на 12 септември на АМ "Струма“ е причинен от техническа неизправност в автомобил, унищожен е двигателен отсек, спасен е автомобила няма пострадали хора.

Днес продължава доугасяването на пожара, който възникна на 9.9.2025 г. в Рила планина, местността "Чаушките дупки“. Пожарът обхвана площ от 900 дка. Днес на терен са екип на РДПБЗН – Кюстендил, екип на Рилската света обител, екип на ПП "Рилски манастир“.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Актуални теми
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Забраняват телефоните по време на час
Кабинетът "Желязков"
Първият учебен ден
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: