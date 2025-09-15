ЗАРЕЖДАНЕ...
|Горяха камиони край Кюстендил
Снощи екип на РСПБЗН е гасил пожар в камион, който е бил на фирмен паркинг в с. землището на с. Ябълково, унищожена е кабината товарен автомобил и 2 гуми на друг. Спасени са 3 тежкотоварни автомобила и 2 микробуса. Причините за възникването на пожара изяснява РУ Кюстендил, образувано е досъдебно производство за умишлен палеж по случая, уведомена е прокуратурата.
Пожарът в района на с. Слокощица, запален кабел, е причинен поради късо съединение, унищожен е 1 м кабел, няма пострадали хора.
Пожарът на АМ "Струма“, възникнал на 13 септември в товарен автомобил, е причинен поради техническа неизправност. Унищожено е ремаркето с товара. Спасен е товарният автомобил, няма пострадали.
Пожарът, възникнал на 12 септември на АМ "Струма“ е причинен от техническа неизправност в автомобил, унищожен е двигателен отсек, спасен е автомобила няма пострадали хора.
Днес продължава доугасяването на пожара, който възникна на 9.9.2025 г. в Рила планина, местността "Чаушките дупки“. Пожарът обхвана площ от 900 дка. Днес на терен са екип на РДПБЗН – Кюстендил, екип на Рилската света обител, екип на ПП "Рилски манастир“.
