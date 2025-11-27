На 2 декември (вторник) служители на ЮЗДП, ТП "ДГС Симитли“ и 3-тобригадно командване към Сухопътните войски ще залесят опожарен район,който се намира над село Мечкул.В кампанията, чийто старт беше даден преди седмици, когато горски и летци от ВВС залесиха край Самоков, ще участват около 50 военнослужещи, както и горски служители от ЮЗДП и териториалното поделение в Симитли.В района, на ивици, се залесява с космат и зимен дъб, както и с черен бор, за да се създаде нова гора на мястото на изпепелените дървета.