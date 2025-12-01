ЗАРЕЖДАНЕ...
Горски и военни ще залесяват опожарената гора край Симитли
©
В кампанията, чийто старт беше даден преди седмици, когато горски и летци от ВВС залесиха край Самоков, ще участват около 50 военнослужещи, както и горски служители от ЮЗДП и териториалното поделение в Симитли. В района, на ивици, се залесява с космат и зимен дъб, както и с черен бор, за да се създаде нова гора на мястото на изпепелените дървета.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Скок в цените: Килограм захар в Благоевград е 1.80 лв., а в Пловд...
13:11 / 30.11.2025
Момиче е блъснато на пешеходна пътека в Кюстендил
19:10 / 29.11.2025
Съдът отмени част от общинската наредба за такса "смет" в Бобов д...
19:03 / 28.11.2025
Гимназисти от Кюстендил в урок за киберсигурност и човешки права
16:14 / 28.11.2025
"Напоителни системи": Контролирано се изпуска язовир "Бели брег"
12:07 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.