"Горещи извори на изкуството" стартира в Сапарева баня
Проектът предвижда организиране на разнообразни културни събития, които ще обогатят календара на курортната община и ще подпомогнат развитието на устойчива среда за изкуство – достъпна както за местните жители, така и за многобройните гости на курортния град.
Той обединява приоритети като повишаване качеството и разнообразието на културните прояви, популяризиране на нематериалното културно наследство, подкрепа за местните творци и разширяване на културния туризъм. Предвижда се и използването на иновативни подходи за по-голяма достъпност и привлекателност на културния живот.
За да бъде инициативата ефективна, общината вече е създала необходимата институционална рамка – учреден е Общинският фонд "Култура“, приет е Правилник за неговата дейност, както и Механизъм за подбор на културни оператори, съобразен с изискванията на програмата.
Проектът се реализира в съответствие с Плана за интегрирано развитие на община Сапарева баня (ПИРО) 2021–2027 г., и отговаря на ключови мерки и специфични цели, насочени към устойчиво развитие и модернизация на културната среда в региона.
