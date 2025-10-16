Голямото надтегляне с тежковозни коне в Разлог предстои на 25 октомври

© На 25 октомври, събота, всички победители и участници от тазгодишните състезания ще се съберат на едно място в Разлог, за да премерят сили и да се излъчи Победителят на победителите.



За поредна година Сдружение ДВАЛ и Община Разлог обединяват сили, за да подарят на жителите и гостите на региона едно незабравимо зрелище, изпълнено с мощ, традиция и истински български дух.



Събитието ще се проведе на трасето на Сдружение ДВАЛ в град Разлог с начало 10:30 часа.



Очакват ви най-добрите тежковозни коне от цялата година, напрегнати двубои и емоции, които ще накарат сърцата да забият по-силно.



"Всички желаещи да участват и да покажат силата на своите коне са добре дошли!



Не пропускайте най-грандиозното събитие в света на тежковозните коне – финала, който ще короняса истинските шампиони! Време е отново земята да затрепери под копитата на най-силните тежковозни коне на България!", допълват организаторите.