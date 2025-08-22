ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голяма промяна при училищния обяд в Кюстендил
В същото време системата ще осигури автоматично генериране на справки за заплатените суми и брой порции, което ще улесни финансовия и административния контрол.
Създаването на такава платформа ще бъде стъпка към модернизиране на услугите и към дигитална трансформация на училищната среда в града. Това ще позволи на родителите удобно и лесно да заплащат обяда на децата си, без да е необходимо лично посещение в училище или предоставяне на пари в брой на ученика.
