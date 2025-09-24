ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голям успех за таекуондистите на Разлог
Златни медалисти в клас ,,Б" където ударите в главата са забранени станаха Петя Попова - 6г. до 21кг, братята Ясин Мустафа (5г.до 18кг.) и Иса Мустафа (10г. до 27кг.), които пътуват почти всеки ден, за да тренират от Черна Места до Разлог, Асен Цуцуманов (5г.до 24кг.) и Али Ендяков (12г.до 41кг).
Бронзови медали в същия състезателен клас спечелиха Стилиян Цуцуманов (8г. до 27кг.), Рая Иванова (8г.до 27кг) и Иван Прешелков (12г.до 45кг.)
В клас А, където ударите в главата са разрешени, състезателите на Разлог спечелиха общо 5 медали.
За златото там допринесе дебютантът в този клас Павел Татарски (7г.до 23кг.), който не остави никакви шансове на противника си. Антон Алтънин (10г.до 30кг) също бе безупречен, отстранявайки и двамата си съперници по пътя към финалите. Сребро спечели Али Говедаров (13г.до 37кг), който премина през първия си съперник, но отстъпи на финала.
Мартин Георгиев (11г.до 36кг) и Йоанна Полежанова (13г.до 44кг) не успяха да преодолеят своите съперници и останаха съответно на второ и трето място.
Равносметката от турнира са 7 златни, 2 сребърни и 4 бронзови медали. Отборът спечели 2 купи в общото класиране: купа за второ място в клас А и купа за трето място в клас Б.
В турнира взеха участие 150 състезатели от 12 български клуба.
