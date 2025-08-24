ЗАРЕЖДАНЕ...
|Голям пожар в борова гора над село Сенокос
На място вече са няколко екипа на пожарната, натам пътуват и доброволци.
"Всеки човек е важен в тази битка с огнената стихия, за да се овладее по-бързо и да не се позволи нейното разрастване. Затова призивът ми е към всички жители на община Симитли – който е подготвен и има възможност, нека се присъедини към огнеборците. Колкото повече хора, толкова по-успешна ще е борбата с огъня. Благодаря на всеки един, който помогне за потушаването на пожара", допълва депутатът.
Междувременно стана ясно, че огънят се е разгорял тази сутрин. Той е обхванал труднопристъпен терен в местността "Негован“, което затруднява работата на противопожарните екипи.
Община Симитли набира доброволци, които да помогнат в гасенето, тъй като техниката трудно достига до мястото.
Кметът на община Симитли Апостол Апостолов, координира действията с екипите, свързани с овладяването на обстановката и предприемането на последващи мерки за обезопасяване на района.
Екипи, очакват всички доброволци в близост до мандрата в селото, за да дадат насоки за организацията по овладяване на пожара.
