Голям пожар в борова гора над село Сенокос

© Facebook Голям пожар обхвана борова гора в местността Негован над село Сенокос. Новината съобщи в профила си във Facebook народният представител Стефан Апостолов.



На място вече са няколко екипа на пожарната, натам пътуват и доброволци.



"Всеки човек е важен в тази битка с огнената стихия, за да се овладее по-бързо и да не се позволи нейното разрастване. Затова призивът ми е към всички жители на община Симитли – който е подготвен и има възможност, нека се присъедини към огнеборците. Колкото повече хора, толкова по-успешна ще е борбата с огъня. Благодаря на всеки един, който помогне за потушаването на пожара", допълва депутатът.



Междувременно стана ясно, че огънят се е разгорял тази сутрин. Той е обхванал труднопристъпен терен в местността "Негован“, което затруднява работата на противопожарните екипи.



Община Симитли набира доброволци, които да помогнат в гасенето, тъй като техниката трудно достига до мястото.



Кметът на община Симитли Апостол Апостолов, координира действията с екипите, свързани с овладяването на обстановката и предприемането на последващи мерки за обезопасяване на района.



Екипи, очакват всички доброволци в близост до мандрата в селото, за да дадат насоки за организацията по овладяване на пожара.