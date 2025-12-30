Пожар е възникнал между кюстендилските села Катрище и Горна Гращица, съобщиха заот пресцентъра на Областна дирекция на МВР – Кюстендил. Сигналът за огнената стихия е подаден малко след 15.00 часа.На място е изпратен екип на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ – Кюстендил. В момента се гаси, духа силен вятър.Горят сухи треви, храсти и отпадъци. Няма опасност огънят да засегне жилищни и стопански постройки.