Пожарът гори над с. Горнослав - в близост до гробищата. Пламъците са обхванали сухи треви и ниска растителност. С пожара се борят 6 екипа на пожарната, които се стремят да го ограничат и да не допуснат разпространението му към гората. Спряно е електричеството в част от планинския район над Асеновград - в посока с. Добростан и х. "Марциганица" - поради изгорял дървен електрически стълб.



Подготвен е дрон, чрез който ще се извърши оглед на щетите от пожара. Пътят не е затворен, движението се осъществява в едната лента, поради което се призовават шофьорите да преминават с повишено внимание през участъка. Към този час не е възникнала необходимост от ползването на летателна техника и доброволци, но вятърът е доста силен. ДФ "Асеневци" към община Асеновград е в готовност за действие. На място, освен д-р Христо Грудев, са и кметът на с. Горнослав Пламен Гюзелджов, началникът на РСПБЗН - Асеновград инж. Величко Бришимов и директорът на Южноцентрално държавно предприятие инж. Ботьо Арабаджиев.



