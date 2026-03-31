ЗАРЕЖДАНЕ...
Голям интерес към кампания за превенция на опасно заболяване в Кюстендил
© ФОКУС
Кампанията се реализира съвместно с кабинета по "Гастроентерология“ и отделението по "Хирургия“, с основна цел насърчаване на профилактиката и повишаване на информираността сред жителите на Кюстендил и региона.
В рамките на инициативата прегледите бяха извършвани от медицинските специалисти д-р Велян Михайлов, д-р Пламен Петков, д-р Андон Арабаджиев, д-р Младен Рангелов и д-р Камелия Григорова, с подкрепата на медицинските сестри и екипите в съответните отделения.
"Всеки пациент получи индивидуална оценка на състоянието си, а при необходимост бяха назначавани допълнителни изследвания и проследяване“, посочи д-р Михайлов.
Лекарите подчертават, че отчетеният висок интерес е ясен показател за повишената здравна култура и отговорността на хората към собственото им здраве.
От МБАЛ – Кюстендил заявяват готовност да продължат с подобни инициативи, насочени към превенция, ранна диагностика и подобряване качеството на медицинските грижи.
/
19.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.