В последния ден от кампанията МБАЛ – Кюстендил отчита изключително активен интерес към безплатните прегледи за превенция и ранно откриване на колоректален карцином – рак на дебелото черво, предаде. От лечебното заведение посочиха, че през целия месец март десетки пациенти са преминали през профилактичните изследвания, което потвърждава значимостта на подобни инициативи за общественото здраве.Кампанията се реализира съвместно с кабинета по "Гастроентерология“ и отделението по "Хирургия“, с основна цел насърчаване на профилактиката и повишаване на информираността сред жителите на Кюстендил и региона.В рамките на инициативата прегледите бяха извършвани от медицинските специалисти д-р Велян Михайлов, д-р Пламен Петков, д-р Андон Арабаджиев, д-р Младен Рангелов и д-р Камелия Григорова, с подкрепата на медицинските сестри и екипите в съответните отделения."Всеки пациент получи индивидуална оценка на състоянието си, а при необходимост бяха назначавани допълнителни изследвания и проследяване“, посочи д-р Михайлов.Лекарите подчертават, че отчетеният висок интерес е ясен показател за повишената здравна култура и отговорността на хората към собственото им здраве.От МБАЛ – Кюстендил заявяват готовност да продължат с подобни инициативи, насочени към превенция, ранна диагностика и подобряване качеството на медицинските грижи.