Големи подаръци за първото бебе на Сандански за годината
На 2 януари в МБАЛ "Югозападна болница“ се роди Християна – първото новородено за годината в общината.
В празничния ден, в който изразяваме признателността си към всички, допринасящи за раждането на нов живот, кметът на община Сандански посрещна малката Християна и връчи специална грамота за "първо бебе“, подаръчна кутия и проходилка – символ на първите му бъдещи стъпки.
Атанас Стоянов отправи сърдечни пожелания за здраве и благополучие към семейството, за което Християна е второ дете, и пожела децата да растат здрави и обградени с много обич и грижа.
