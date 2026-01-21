По повод Деня на родилната помощ, кметът Атанас Стоянов поздрави първото бебе на община Сандански за 2026 година.На 2 януари в МБАЛ "Югозападна болница“ се роди Християна – първото новородено за годината в общината.В празничния ден, в който изразяваме признателността си към всички, допринасящи за раждането на нов живот, кметът на община Сандански посрещна малката Християна и връчи специална грамота за "първо бебе“, подаръчна кутия и проходилка – символ на първите му бъдещи стъпки.Атанас Стоянов отправи сърдечни пожелания за здраве и благополучие към семейството, за което Християна е второ дете, и пожела децата да растат здрави и обградени с много обич и грижа.