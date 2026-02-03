В Районен съд Кюстендил през 2025 година са разгледани 5840 дела, от които несвършени - 419 дела и 5421 новопостъпили дела, съобщиха от пресцентъра на. Свършени са 5357 дела – 91,73%, като от тях 4992 дела в 3 – месечния срок, което съставлява 93,19%. В края на отчетния период са останали несвършени 483 дела.Общият процент на приключените в 3 месечен срок дела е много висок, но това се дължи основно на спазването на предписаните кратки процесуални срокове (3-дневен) за постановяване на актовете по производствата по чл. 410 и чл. 417 ГПК т. нар. Заповедно производство, спазвани стриктно.Сравнителната статистическа таблица за последните три отчетни периода сочи, че постъплението на делата през настоящата година е увеличен със 1003 броя спрямо 2024 г. или с 22,70% и с 1166 спрямо 2022 г. или 27,40%. Увеличава се броя на несвършилите в края на отчетния период, както и на приключилите в тримесечния срок."Процентната успеваемост на съда за горните резултати е много добра, като се вземе предвид това, че през цялата година съдът работи в намален съдийски състав“, коментира председателят на РС Кюстендил, съдия Чавдар Тодоров.От постъпилите 1318 наказателните дела през 2025 г. най-голям е делът на частните наказателни дела – 66,77%, следвани от НОХД – 17,60%, АНД – 9,94%, % и др.От постъпилите 3137 граждански дела през годината най-голям е делът на делата по чл. 410 и чл. 417 от ГПК (заповедни производство) – 60,98%, следвани от частните граждански дела – 26,20% и гражданските дела по общия ред – 12,82%.