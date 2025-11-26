ЗАРЕЖДАНЕ...
Година пробация за мъж, избягал от полицейска проверка в Кюстендил
Според фактите по делото, на 4 май 2023 г. в Кюстендил подсъдимият е попречил на двама разузнавачи от сектор "Криминална полиция“ да извършат полицейска проверка, свързана с пресичане на престъпление от общ характер. Той отказал да спре на подадени звукови и светлинни сигнали от служебен автомобил, избягал от мястото на проверката и не изпълнил устно полицейско разпореждане "Полиция, стой на място!“. Вместо това потеглил рязко на заден ход с автомобила си и осуетил действията на униформените.
В хода на деянието мъжът повредил служебен автомобил на МВР, като щетите са оценени на 800 лева. Имуществените вреди са възстановени.
На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът определя едно общо най-тежко наказание: задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 12 месеца, с периодичност два пъти седмично; задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от 12 месеца. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
