Районен съд – Дупница наложи наказание "лишаване от свобода“ за срок от една година и шест месеца, което ще бъде изтърпяно при първоначален строг режим, на подсъдим, признал се за виновен в кражба, извършена в условията на опасен рецидив, съобщиха от. Съдът одобри споразумението, постигнато между прокуратурата и защитата.Подсъдимият Г. А., на 50 години, осъждан, се призна за виновен в това, че на 27 ноември 2024 година в град Дупница, от апартамент на ул. "Св. Иван Рилски“, в съучастие като съизвършител с К. С., е отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 1100 евро с левова равностойност 2151,41 лева и 12 200 лева, или общо 14 351 лева, от владението на мъж от Дупница без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.За извършване на кражбата е използвано моторно превозно средство – лек автомобил, управляван от К. С., както и техническо средство – подправен или преправен ключ за входната врата на блока и на жилището. Деянието е извършено при условията на опасен рецидив.Имуществените вреди от престъплението са възстановени. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.