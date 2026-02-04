ЗАРЕЖДАНЕ...
Година и половина затвор заради домова кражба в Дупница
© ФОКУС
Подсъдимият Г. А., на 50 години, осъждан, се призна за виновен в това, че на 27 ноември 2024 година в град Дупница, от апартамент на ул. "Св. Иван Рилски“, в съучастие като съизвършител с К. С., е отнел чужди движими вещи – парична сума в размер на 1100 евро с левова равностойност 2151,41 лева и 12 200 лева, или общо 14 351 лева, от владението на мъж от Дупница без негово съгласие и с намерение противозаконно да ги присвои.
За извършване на кражбата е използвано моторно превозно средство – лек автомобил, управляван от К. С., както и техническо средство – подправен или преправен ключ за входната врата на блока и на жилището. Деянието е извършено при условията на опасен рецидив.
Имуществените вреди от престъплението са възстановени. Определението на съда е окончателно и не подлежи на обжалване.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Започна обособяването на нови паркоместа в Сандански
15:50 / 03.02.2026
Община Сандански започна кампания за плащане на местните данъци и...
14:53 / 03.02.2026
Ясни са най-харесваните кадри от фотоконкурса на фестивала "Симит...
14:53 / 03.02.2026
Официално бе открита изцяло реконструирана детска ясла към ДГ "Зд...
14:54 / 03.02.2026
Водното дружество в Кюстендил с призив към жителите на село Джерм...
14:02 / 03.02.2026
Болницата в Кюстендил направи нова стъпка към лечението на камъни...
11:31 / 03.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.