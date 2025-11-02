Новини
Глобиха хотел в Сапарева баня заради заблуждаваща промоция
Автор: Венцислав Илчев 12:12
© Фокус
Архив
Комисията за защита на потребителите глоби търговско дружество заради  заблуждаваща нелоялна търговска практика, предаде "Фокус“. Наложената имуществена санкция е в размер на 2 000 лева и е окончателно потвърдена от Административния съд в Кюстендил.

По делото е установено, че дружеството е рекламирало на своя сайт промоционална оферта "Плащате две, получавате три нощувки“, без да посочи стандартната цена на нощувка. Така потребителите са оставали с впечатлението, че общата стойност на резервацията е 443 лв. (2 х 221,50 лв.), вместо реално обявените 664,50 лв.

Съдът е приел, че чрез премълчаване на съществена информация за цената дружеството е използвало заблуждаваща търговска практика по смисъла на Закона за защита на потребителите. Според решението, не са допуснати процесуални нарушения при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление, а нарушението е описано ясно и доказано по безспорен начин.

С оглед на това касационната инстанция потвърждава извода, че поведението на дружеството представлява заблуждаваща нелоялна търговска практика и правилно е санкционирано.






