Районният съд в Кюстендил наложи наказания на обвиняеми, които се признаха за виновни за държане на високорискови наркотични вещества без надлежно разрешително по Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, съобщиха от. Съдът одобри постигнатите споразумения между Районна прокуратура – Кюстендил и защитата на подсъдимите.33-годишният К. А., който е неосъждан, се призна за виновен, че на 5 януари 2024 г. в Кюстендил е държал в себе си – в бельото си – амфетамин с нето тегло 9,29 грама на стойност 371,60 лева. За извършеното престъпление съдът му наложи наказание "лишаване от свобода“ за срок от три месеца, като изпълнението му се отлага за изпитателен срок от три години.По друго дело подсъдимият Д. Д., на 36 години и осъждан, също се призна за виновен. Съдът установи, че на 1 декември 2025 г. в Кюстендил, в коритото на река Банщица, в близост до "Женския мост“, той е държал 0,45 грама коноп (марихуана) на стойност 9 лева. Случаят е определен като маловажен, а на подсъдимия е наложена глоба в размер на 511 евро.По друго дело срещу същия подсъдим съдът прие, че на 30 януари 2025 г. в Кюстендил, в лек автомобил, той е държал амфетамин с нето тегло 0,68 грама на стойност 27,20 лева. И в този случай деянието е квалифицирано като маловажен случай, като страните се споразумяха за наказание "глоба“ в размер на 1000 лева.Определенията на съда са окончателни и не подлежат на обжалване.