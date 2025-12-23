ЗАРЕЖДАНЕ...
Глоба до 1000 лв. за незаконна продажба и опасна употреба на пиротехника в Гоце Делчев
От общината подчертават, че пиротехнически изделия се продават само в търговски обекти с издадено разрешение от органите на полицията. Продажбата им на малолетни лица е абсолютно забранена. При констатиране на такова нарушение на търговците се налага глоба в размер на 1000 лева, съгласно Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
Съгласно чл. 170, ал. 1 от същия закон, глоба от 200 до 1000 лева се предвижда и за лица, които продават фойерверки без необходимото надлежно разрешително.
Община Гоце Делчев напомня още, че е забранена употребата на пиротехнически изделия:
- в превозни средства и закрити помещения;
- в близост до леснозапалими материали;
- в районите на здравни, лечебни и учебни заведения;
около заведения за социални услуги, молитвени домове, храмове и манастири.
При нарушаване на тези разпоредби извършителите ще бъдат санкционирани съгласно Наредбата за опазване на обществения ред на община Гоце Делчев.
Особено внимание се обръща на употребата на т.нар. "пиратки“. От общината призовават те в никакъв случай да не нарушават спокойствието и правата на съседите, децата, възрастните хора и животните. Недопустимо е хвърлянето на пиратки в непосредствена близост до хора, пред жилищни сгради или към животни.
Основни правила за безопасност при употреба на пиротехника:
- не използвайте пиротехнически изделия след употреба на алкохол;
- не палете фойерверки и пиратки в закрити помещения;
- на открито бъдете особено внимателни с по-високите класове ракети;
- винаги четете внимателно упътването на продукта;
- не позволявайте на деца да използват пиротехника;
- не хвърляйте пиратки от балкони или високи места.
От общината напомнят и още нещо важно – безконтролното използване на фойерверки се отразява негативно на малките деца, хората с увреждания и животните заради силния шум, допринася за замърсяването на въздуха и може да причини сериозни материални щети.
Апелът на Община Гоце Делчев е празниците да бъдат посрещнати с отговорност, разум и грижа за здравето и спокойствието на всички.
