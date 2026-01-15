Главният път в Гоце Делчев е в ужасно състояние, сигнализира жител на града в социалните мрежи.От публикацията му става ясно, че пътят е осеян с дупки и е опасен за движение."Това е недопустимо! Всеки ден рискуваме автомобилите си и безопасността си.Настоятелно призовавам общината да предприеме спешни действия за ремонта му", допълва недоволният гражданин.