Главният път в Гоце Делчев е в ужасно състояние, сигнализира жител на града в социалните мрежи. 

От публикацията му става ясно, че пътят е осеян с дупки и е опасен за движение.

"Това е недопустимо! Всеки ден рискуваме автомобилите си и безопасността си.

Настоятелно призовавам общината да предприеме спешни действия за ремонта му", допълва недоволният гражданин.