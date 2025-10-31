ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Гласът на паметта отекна в Шишковци
Възпоменателното събитие бе организирано от читалище "Генерал Владимир Заимов 2013“ – Кюстендил, Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“, Общинската организация на СОСРЗ – Кюстендил, клуб "мл. л-т Вергил Ваклинов“, Кметство Шишковци, Къща музей "Владимир Димитров – Майстора“ и Църковното настоятелство при храма в селото, със съдействието на Община Кюстендил.
Сред присъстващите бяха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов – под чийто патронаж се провеждат всички прояви, посветени на 140-годишнината от основаването на Железния полк, председателят на читалището Цветомира Маринова, представители на военни и родолюбиви организации, общински съветници и жители на селото.
Церемонията започна със заупокойна молитва и опело в памет на загиналите за Родината герои, след което присъстващите преминаха в шествие от храма до паметните плочи в центъра на селото. Там, под звуците на военни маршове, изпълнени от Професионалния духов оркестър към Община Кюстендил, бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност.
След церемонията гостите посетиха Къща музей "Владимир Димитров – Майстора“, където отдадоха почит не само на героите, но и на духовното и художествено наследство на великия български художник, чийто роден дом се намира в Шишковци.
"Героите от 13-и пехотен Рилски полк са пример за любов към родината. Нито един български войник не е загинал за заграбване на чужда територия – всички те са защитавали нашите изконни земи, всеки сантиметър българска земя“, заяви кметът инж. Огнян Атанасов.
Председателят на читалище "Генерал Владимир Заимов 2013“ Цветомира Маринова допълни, че възпоменанието е само част от поредицата събития, които предстоят по повод 140-годишнината от създаването на героичния войскови полк.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: