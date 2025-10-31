Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Гласът на паметта отекна в Шишковци
Автор: Венцислав Илчев 13:44Коментари (0)34
© Фокус
виж галерията
С тържествена церемония жителите и гостите на село Шишковци отдадоха почит на героите от 13-и пехотен Рилски полк и на загиналите жители на населеното място във войните за национално обединение – Балканската (1912–1913), Първата световна (1915–1918) и Втората световна война (1944–1945), предаде "Фокус".

Възпоменателното събитие бе организирано от читалище "Генерал Владимир Заимов 2013“ – Кюстендил, Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“, Общинската организация на СОСРЗ – Кюстендил, клуб "мл. л-т Вергил Ваклинов“, Кметство Шишковци, Къща музей "Владимир Димитров – Майстора“ и Църковното настоятелство при храма в селото, със съдействието на Община Кюстендил.

Сред присъстващите бяха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов – под чийто патронаж се провеждат всички прояви, посветени на 140-годишнината от основаването на Железния полк, председателят на читалището Цветомира Маринова, представители на военни и родолюбиви организации, общински съветници и жители на селото.

Церемонията започна със заупокойна молитва и опело в памет на загиналите за Родината герои, след което присъстващите преминаха в шествие от храма до паметните плочи в центъра на селото. Там, под звуците на военни маршове, изпълнени от Професионалния духов оркестър към Община Кюстендил, бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност.

След церемонията гостите посетиха Къща музей "Владимир Димитров – Майстора“, където отдадоха почит не само на героите, но и на духовното и художествено наследство на великия български художник, чийто роден дом се намира в Шишковци.

"Героите от 13-и пехотен Рилски полк са пример за любов към родината. Нито един български войник не е загинал за заграбване на чужда територия – всички те са защитавали нашите изконни земи, всеки сантиметър българска земя“, заяви кметът инж. Огнян Атанасов.

Председателят на читалище "Генерал Владимир Заимов 2013“ Цветомира Маринова допълни, че възпоменанието е само част от поредицата събития, които предстоят по повод 140-годишнината от създаването на героичния войскови полк.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
Временна организация на движението в Благоевград заради "Анти Хелуин" шествие
13:10 / 30.10.2025
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
Влак блъсна човек на жп линията при квартал "Струмско" в Благоевград
09:41 / 29.10.2025
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
Собственици на заведения в Банско притеснени заради еврото: Решихме напитките, сервирани около полунощ, да бъдат за сметка на заведението, за да избегнем неудобства
09:40 / 29.10.2025
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
"Любимите" бележки, които ни оставят търговците по-витрините, често ни изкарват извън нерви
12:31 / 29.10.2025
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
Помагайте! 15-годишно момиче от Благоевград е в неизвестост
15:59 / 30.10.2025
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
Родилка в тежко състояние бе транспортирана по въздух от Благоевград до София
12:32 / 29.10.2025
Внимание! Ще бъде подадено високо напрежение по реконструираната електропроводна линия "Бодрост"
Внимание! Ще бъде подадено високо напрежение по реконструираната електропроводна линия "Бодрост"
08:32 / 29.10.2025
Актуални теми
България в еврозоната
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Бойни спортове
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: