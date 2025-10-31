© Фокус виж галерията С тържествена церемония жителите и гостите на село Шишковци отдадоха почит на героите от 13-и пехотен Рилски полк и на загиналите жители на населеното място във войните за национално обединение – Балканската (1912–1913), Първата световна (1915–1918) и Втората световна война (1944–1945), предаде "Фокус".



Възпоменателното събитие бе организирано от читалище "Генерал Владимир Заимов 2013“ – Кюстендил, Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“, Общинската организация на СОСРЗ – Кюстендил, клуб "мл. л-т Вергил Ваклинов“, Кметство Шишковци, Къща музей "Владимир Димитров – Майстора“ и Църковното настоятелство при храма в селото, със съдействието на Община Кюстендил.



Сред присъстващите бяха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов – под чийто патронаж се провеждат всички прояви, посветени на 140-годишнината от основаването на Железния полк, председателят на читалището Цветомира Маринова, представители на военни и родолюбиви организации, общински съветници и жители на селото.



Церемонията започна със заупокойна молитва и опело в памет на загиналите за Родината герои, след което присъстващите преминаха в шествие от храма до паметните плочи в центъра на селото. Там, под звуците на военни маршове, изпълнени от Професионалния духов оркестър към Община Кюстендил, бяха поднесени венци и цветя в знак на признателност.



След церемонията гостите посетиха Къща музей "Владимир Димитров – Майстора“, където отдадоха почит не само на героите, но и на духовното и художествено наследство на великия български художник, чийто роден дом се намира в Шишковци.



"Героите от 13-и пехотен Рилски полк са пример за любов към родината. Нито един български войник не е загинал за заграбване на чужда територия – всички те са защитавали нашите изконни земи, всеки сантиметър българска земя“, заяви кметът инж. Огнян Атанасов.



Председателят на читалище "Генерал Владимир Заимов 2013“ Цветомира Маринова допълни, че възпоменанието е само част от поредицата събития, които предстоят по повод 140-годишнината от създаването на героичния войскови полк.



