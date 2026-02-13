ЗАРЕЖДАНЕ...
"Гласът на ОДК" влезе в света на роботиката
Иновативното учебно заведение е национален шампион по роботика във Варна, а тази година отборът отново се подготвя за втория кръг на Националното първенство по роботика Robo League Bulgaria, който предстои по-късно този месец. Ръководител на клуба по роботика е Георги Тодоров, който от тази година води занимания по програмиране и роботика и към Обединен детски комплекс – Кюстендил.
В началото на срещата младите журналисти научиха повече за изградената STEM среда в кабинета по роботика. Там учениците работят с хуманоидни роботи, които програмират, управляват и използват в реални задачи. Децата разбраха, че роботиката не е просто клубна дейност, а важна част от съвременното образование, което развива логическото мислене, креативността и умението за работа в екип още от ранна възраст. Гостите се запознаха отблизо с хуманоидните роботи, чиито форма и движения наподобяват човешките.
В образователния процес те се използват като интерактивен инструмент, който съчетава програмиране, инженерно мислене и творчество. Учениците имаха възможност сами да ги управляват и да научат повече за начина, по който технологиите се превръщат в средство за учене. Робо-дриновците споделиха за участията си в състезания, за идеите, по които работят, и за предстоящите предизвикателства.
