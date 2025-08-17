Гл. комисар Николов: Единственият действащ пожар в страната е край Струмяни

© И това лято се оказа пожароопасно. От началото на горещите дни пожари обхванаха различни части от страната.



Огънят влезе в природен парк Пирин. Десетки домове изгоряха вчера в Българово.



Кои са големите предизвикателства през пожарните ни служби? Питаме главен комисар Николай Николов - сега съветник към вътрешния министър и дългогодишен вече бивш директор на "Пожарна безопасност и защита на населението“.



"Обстановката към този момент е сравнително спокойна. Единственият действащ пожар е този в Струмяни, парк Пирин. Всички останали са под контрол, тази нощ имаше дежурства, за да не допуснем възобновяването им“, каза Николай Николов.



И обясни, че над 90% от пожарите се дължат на човешка дейност – небрежност, самонадеяност или непредпазливи действия.



"Зимнината е едно от нещата, хвърлен фас, работа с искрообразуващи предмети“, каза той пред bTV.



И предупреди, когато чуем оранжев и червен код, да сме извънредно внимателни и отговорни.



Той подчерта необходимостта от обучение и самочувствие при използването на системата за предупреждение BG-Alert и призова хората да следват указанията при евакуация.



Николов отбеляза, че подготовката и физическата подготовка на пожарникарите също са ключови. Българският отбор по пожарникарски спорт спечели първо място на европейско първенство, което показва високото качество на човешкия ресурс.



За борба с пожарите се използват както техника, така и доброволни формирования и дронове – предимно за наблюдение, като се планира закупуване и на дронове с възможност за първоначално гасене.



Накрая Николов обобщи, че българската пожарна служба разполага с най-модерното въоръжение в своята история и е на добро ниво в сравнение с другите европейски държави.