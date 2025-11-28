ЗАРЕЖДАНЕ...
Гимназисти от Кюстендил в урок за киберсигурност и човешки права
© Окръжен съд - Кюстендил
Гимназистите изгледаха видеоматериали на "Харта 22“, посветени на защитата на личните данни, неприкосновеността на личния живот и проявите на кибертормоз. Те попълниха и анкетни карти, чрез които се проверяват познанията им за настройките за поверителност, споделянето на информация, използването на пароли и поведението в социалните медии. Участниците дадоха оценки по конкретни казуси от онлайн комуникациите на младите хора.
Резултатите показват висока осъзнатост: над 75% от учениците биха потърсили помощ от родители, учители или доверени възрастни при онлайн проблем. Почти всички приемат заявки за приятелство само от хора, които познават лично, а 80% са наясно, че всичко, достигнало до чужд екран, вече не е лично и може да бъде споделено. Две трети от учениците използват различни пароли за профилите си – практика, която немският партньор силно препоръчва.
Председателят на Окръжен съд – Кюстендил съдия Пенка Братанова представи презентация за наказателно-правните последици при престъпления като обида, клевета, закана за убийство, следене, принуда и склоняване към участие в проституция или създаване на порнографски материали. Тя подчерта, че всяко поведение, което унижава личността и достойнството на човек, е престъпление и че обществото трябва да възстанови уважението към авторитетите и към по-възрастните. Съдия Братанова поздрави младежите и от името на Мария Димчева – създател и управител на "Харта 22“ в Мюнхен.
Проектът "Свободата да знаеш“ е част от Образователната програма на ВСС и МОН и е в синхрон с ученическия конкурс "В страната на Справедливостта“, както и с инициативата срещу агресията в училище "Да не се нападаме! Да си помагаме!“.
Накрая учениците имаха възможност да се снимат в съдийски тоги и да застанат на местата на съдиите в една от залите на Окръжен съд – Кюстендил.
