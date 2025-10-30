Гимназисти от Кюстендил научиха как да работят безопасно и законно

© Фокус Архив В рамките на кампанията за безопасност и здраве при работа, инспектори от Инспекция по труда - Кюстендил посетиха няколко средни училища в общината, предаде "Фокус“. Целта беше гимназистите да се запознаят с правата на работното място.



Срещите се проведоха в Професионална гимназия по селско стопанство "Св. Климент Охридски“, Професионална гимназия по туризъм "Никола Й. Вапцаров“ и Професионална техническа гимназия "Джон Атанасов“. Около 90 ученици присъстваха и имаха възможност да задават въпроси относно трудовите договори, разрешенията за работа за непълнолетни и рисковете от недекларирания труд.



"Учениците научиха как да защитават правата си и защо е важно да работят на трудов договор. Също така обсъдихме как безопасността и здравето на работното място влияят върху тяхното бъдеще“, обясниха от инспекцията.



На 31 октомври, по повод 118 години от създаването на Главната инспекция по труда, в Кюстендил ще се проведе и приемна за граждани за въпроси, свързани с трудовото законодателство и безопасността на работа.