Гимназисти на гости в Окръжен съд – Кюстендил
С учениците се срещна председателят на съда съдия Пенка Братанова. Акцент в разговора бяха и социалните мрежи, като младежите получиха конкретни препоръки за защита на профилите си, включително чрез по-стриктен подбор на контактите, които допускат до личното си пространство. Обсъдени бяха темите за кибернасилието и кибертормоза.
"Трябва да сте изключително премерени в начина, по който общувате. Всяко лице има чест и достойнство. Бъдете толерантни един към друг“, посъветва учениците съдия Братанова. Тя подчерта, че лицата над 16 години носят наказателна отговорност.
В рамките на срещата учениците оценяваха различни казуси от ежедневната комуникация в социалните мрежи – по скала от 1 до 10, както и с формулировки от "не е лошо“ до "това е много лошо“.
Десетокласниците бяха активни и зададоха множество въпроси, свързани с домашното насилие, нанасянето на телесни повреди и разликите между тежка, средна и лека телесна повреда, както и начина на доказването им. Коментиран бе и въпросът кои думи могат да се приемат за обидни. Учениците проявиха интерес и към тестовете за наркотици, с които се проверяват водачите на моторни превозни средства, както и към сроковете за излизане на резултатите от кръвните проби.
Срещата бе част от Образователната програма на Висш съдебен съвет и Министерство на образованието и науката – "Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“.
