За погазването на демокрацията - давност няма. Това заяви в профила си във Facebook настоящият главен секретар на МВР Георги Кандев.

"Както казах в неделя - изборите свършиха, но нашата работа продължава. Всеки, който е търгувал с вота на хората, ще бъде издирен, разследван и изправен пред закона", каза той.

Кандев добави, че ще продължава да държи в течение обществото за случаите, по които МВР работи, свързани с изборните престъпления.

"И вече без прикриване на партии и коалиции, както ни задължаваше законът в предизборната кампания", допълни той.

По думите му в изборния ден е бил получен сигнал от село Коняво, община Кюстендил. Мъж е предлагал по 30 евро на жители на селото, за да гласуват за политическа партия №17 в бюлетината, с преференция 101.

Мъжът е установен, привлечен като обвиняем и задържан за срок от 72 часа.

Образувано е и досъдебно производство.

ФОКУС припомня, че по-рано президентът Илияна Йотова обяви, че дава висока оценка на работа на Кандев. "Ако питате мен, аз лично бих му дала шанс да продължи работата си", поясни тя.