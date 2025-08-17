Новини
Гасенето на Пирин продължава, има нужда от още доброволци
Автор: Петър Дучев 08:47
©
Гасенето на пожара над село Илинденци в Пирин продължава, след като вчера се възпламени ново огнище.

В гасенето участават пожарникари, военни и доброволци. В готовност е летателна техника на армията да се включи в битката с огнената стихия.

Търсят се още доброволци, които да помагат в гасенето. Това става ясно от призив във Фейсбук страницата на Националната асоциация на доброволците.

Сборният пункт е на разклона за село Плоски, където желаещите трябва да се явят до 10 часа днес.

Ето какво съветват от доброволческата асоциация:

Доброволец, участващ в гасенето на горски пожар, трябва да бъде облечен по следния начин:

По възможност:

- Огнеупорно защитно облекло;

- Каска;

- Защитни очила;

- Респиратор или маска;

- Ръкавици - устойчиви на топлина, за защита на ръцете;

- Здрави обувки или ботуши - за стабилност и защита на краката, за предпочитане с метални бомбета.

В случаи, че нямате огнеупорно облекло, бъдете подготвени с:

- Дълги дрехи, от несинтетични материи;

- Светлоотразителни елементи, ръкавици, очила и маски.

Задължително си носете храна и вода са собствени нужди.

Ако имате, вземете с вас - тупалки, лопати, мотики и пръскачки.

