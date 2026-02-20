Сподели close
Сградата на бившата железопътна гара в село Шишковци беше почистена по инициатива и с организацията на Сдружение "Възход на село Шишковци“, предаде ФОКУС. От помещенията са изнесени и извозени пет големи контейнера с отпадъци, натрупвани с години.

От сдружението посочиха, че състоянието на сградата е било известно на местните жители, а количеството боклуци в стаите е било значително. Контейнерите за почистването са осигурени от Община Кюстендил със съдействието на кмета инж. Огнян Атанасов, към когото организаторите отправиха благодарност.

Припомняме, че с Решение № 17 от 15 март 2025 г. на Министерския съвет сградата на гарата беше предоставена за управление на Община Кюстендил. Една от първите изложби на големия български художник Владимир Димитров – Майстора е била подредена в чакалнята на железопътната гара.

Преди да се стигне до този етап, ръководството на сдружението, съвместно с Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ – Кюстендил, е изготвило подробна концепция за бъдещото развитие на сградата. Проведени са срещи с представители на различни институции и организации, както и продължителна кореспонденция.

С подкрепата на кметството в село Шишковци, НЧ "Владимир Димитров – Майстора 1919“ – Шишковци, както и на съмишленици от страната и гости на селото, са организирани благотворителни събития, дарителски кампании и спонсорства.

От сдружението заявиха, че ще продължат да работят за реализиране на каузата. Според тях следващите стъпки по възстановяването на сградата зависят в голяма степен от Община Кюстендил като институция, която управлява имота. Надеждите са процедурите по изпълнение на проекта да бъдат задействани при първа възможност, а обновената сграда да се превърне в символ на културата и историята в региона.