Гарата, отворила врати за картините на Майстора, очаква възраждане
От сдружението посочиха, че състоянието на сградата е било известно на местните жители, а количеството боклуци в стаите е било значително. Контейнерите за почистването са осигурени от Община Кюстендил със съдействието на кмета инж. Огнян Атанасов, към когото организаторите отправиха благодарност.
Припомняме, че с Решение № 17 от 15 март 2025 г. на Министерския съвет сградата на гарата беше предоставена за управление на Община Кюстендил. Една от първите изложби на големия български художник Владимир Димитров – Майстора е била подредена в чакалнята на железопътната гара.
Преди да се стигне до този етап, ръководството на сдружението, съвместно с Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ – Кюстендил, е изготвило подробна концепция за бъдещото развитие на сградата. Проведени са срещи с представители на различни институции и организации, както и продължителна кореспонденция.
С подкрепата на кметството в село Шишковци, НЧ "Владимир Димитров – Майстора 1919“ – Шишковци, както и на съмишленици от страната и гости на селото, са организирани благотворителни събития, дарителски кампании и спонсорства.
От сдружението заявиха, че ще продължат да работят за реализиране на каузата. Според тях следващите стъпки по възстановяването на сградата зависят в голяма степен от Община Кюстендил като институция, която управлява имота. Надеждите са процедурите по изпълнение на проекта да бъдат задействани при първа възможност, а обновената сграда да се превърне в символ на културата и историята в региона.
