Галерията на Майстора отваря врати за пролетната изложба на кюстендилските художници
В експозицията са включени творби на автори от града, подбрани след предварителна селекция. По време на откриването ще бъдат връчени награди на тримата най-добре представили се художници, определени от жури.
Началото на изложбата "Кюстендилска пролет“ е поставено през 1978 година, когато в галерията са представени 406 произведения на 273 автори от цялата страна. До 1993 година тя има статут на национална изложба.
През годините "Кюстендилска пролет“ се утвърждава като значим културен форум, който представя творчеството на художници, живеещи и работещи в Кюстендил, както и на автори, родени другаде, но трайно свързани с града и региона.
Още по темата
Още от категорията
Дупница посреща пролетта с тридневен младежки фестивал
16:15 / 18.03.2026
Обявиха областен конкурс в Кюстендил в памет на героите от "Желез...
15:17 / 18.03.2026
В Дупница стартира проект за десегрегация в училищата
14:04 / 18.03.2026
Присъди заради кражба от соларен парк край Кюстендил
12:49 / 18.03.2026
Изборните секции в Кюстендилско ще бъдат оборудвани с нови парава...
12:41 / 18.03.2026
Задържаха мъжът, влачил куче в село Овчарци
10:51 / 18.03.2026
