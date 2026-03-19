В Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“ ще бъде открита изложбата "Кюстендилска пролет“, предаде. Събитието е част от програмата, посветена на празника на Кюстендил, и се организира съвместно с Групата на кюстендилските художници. Откриването е от 17.30 часа.В експозицията са включени творби на автори от града, подбрани след предварителна селекция. По време на откриването ще бъдат връчени награди на тримата най-добре представили се художници, определени от жури.Началото на изложбата "Кюстендилска пролет“ е поставено през 1978 година, когато в галерията са представени 406 произведения на 273 автори от цялата страна. До 1993 година тя има статут на национална изложба.През годините "Кюстендилска пролет“ се утвърждава като значим културен форум, който представя творчеството на художници, живеещи и работещи в Кюстендил, както и на автори, родени другаде, но трайно свързани с града и региона.