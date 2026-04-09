Общински съветници от Сапарева баня са били подложени на натиск от органите на МВР, съобщиха за ФОКУС от централата на ГЕРБ в Кюстендил. Според информацията обект на репресия са действащи представители на партията, сред които заместник-председателят на Общинския съвет и председателят на комисията по териториално устройство в курортния град.

В домовете на тримата, както и на техни близки, са извършени претърсвания, обиски и проверки на моторни превозни средства по анонимни сигнали за купуване и продаване на гласове. По данни на партията действията са се провели пред очите на непълнолетните деца на общинските съветници.

"Разбира се, нищо, потвърждаващо доноса, не е открито. Остават стресът, обидата и опитът за сплашване на актива на ГЕРБ-СДС преди изборите и преди светлите празници за всяко българско семейство. Но нека да го кажем ясно – няма да стане! Няма да ни уплашите, няма да ни откажете и ще понесете законовите и политическите последици“, посочи Христо Терзийски, водач на листата на ГЕРБ за област Кюстендил.

Като дългогодишен полицейски служител, извървял цялата йерархична стълба в системата на МВР, той заяви, че не приема и отношението към редовите служители, на които са били възложени тези действия.

"Никой няма право да използва българския полицай като бухалка! Но скоро е Великден. А след него – и Видовден. Истината винаги намира път“, заяви Терзийски.