СГП даде подробности относно специализираната акция, при която бе разкрита високотехнологична оранжерия за отглеждане на канабис, намираща се в галерийна мина край град Кюстендил.

Операцията е започнала на 23 април.

"Досъдебното производство е започнало в условията на неотложност по чл. 212, ал. 3. от НК, за което Прокуратурата е била уведомена своевременно. Стана ясно, че в качеството на обвиняем са три лица. Едно от тях се издирва. Обвиненията, за които са привлечени, са участие в престъпен сговор", заяви пред журналисти заместник-градският прокурор на СГП Вихър Михайлов, предаде ФОКУС.

Той допълни, че едното лицата - български гражданин - е държал боеприпаси за огнестрелни оръжия, различен калибър. "Същият е привлечен и за пране на пари. Той е държал пари на стойност около 600 000 евро, за които е знаел, че са придобити в резултат на извършване на престъпление", съобщи още Михайлов.

Припомняме, че операцията е осъществена от ГДБОП, съвместно с ДАНС.

Дарин Костов - заместник-директор на ГДБОП - благодари на колегите за успешния край на тази акция. "Щях да кажа оранжерия, но това е подземен град с растения от рода на конопа. Процесуално-следствените действия може би ще продължат месеци напред. Очакваме помощ от различни правителствени и неправителствени организации, които са специалисти в минното дело, за да могат да ни окажат съдействие при работата в този затруднен терен", каза той.

Зам.-директор на ГДБОП Емил Борисов припомни, че операцията е насочена за неутрализирането на ОПГ зя наркоразпространение, наркотрафик, както и пране на пари. По наши данни, групата е въоръжена. "До момента са задържани около 70 килограма наркотични вещества. Организацията е изградила множество оранжерии под земята в бивши оловно-цинкови мини, които са приватизирани в един момент. Още не можем да дадем информация колко точно са растенията, защото процесуално-следствените действия тепърва ще започнат", уточни той.

Емил Борисов поясни, че броят на задържаните може да се увеличи. По думите на властите собстевникът не е сред задържаните.