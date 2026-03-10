ЗАРЕЖДАНЕ...
ГДБОП неутрализира две организирани престъпни групи за рекет и експлоатиране на момичета в Банско
©
Полицейската акция е проведена на територията на град Банско в нощта на 7 срещу 8 март по две досъдебни производства, водени под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград и на Окръжна прокуратура – Шумен.
В хода на първата спецоперация са арестувани 7 членове на престъпна група за рекет, която чрез насилие, заплахи и отвличания е склонявала жени да извършват сексуални услуги срещу заплащане в стриптийз клуб, контролиран от едно от задържаните лица, като жертвите са били принуждавани да заплащат "такса спокойствие“ по 50 лева на ден.
С постановление на наблюдаващ прокурор при Окръжна прокуратура – Благоевград задържането на 4 от лицата е продължено за срок до 72 часа. Привлечени към наказателна отговорност са 3 мъже и жена, която е събирала и отчитала парите от предоставяните секс услуги. Те са обвинение за извършени престъпления по чл.321, ал.3, във връзка с чл.213а, чл.214 и чл. 159а НК.
Още 3 мъже, членове на друга организирана престъпна група за набиране и експлоатиране на момичета за развратни действия с користна цел, са задържани от служители на ГДБОП в град Банско и в град Шумен същата вечер. Те са били принуждавани да работят в стопанисвани нощни заведения в к.к. Слънчев бряг, обл. Бургас и в град Банско, обл. Благоевград, функциониращи през летния и зимния туристически сезон.
По образуваното досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура – Шумен задържаните са привлечени в качеството на обвиняеми за извършени престъпления по чл. 321, ал. 3 и чл. 155, ал. 3 и ал. 1 НК.
При действията по разследването при двете операции са извършени обиски на лица, претърсени са 2 автомобила и 9 адреса - нощни заведения и частни имоти. В публични клубове са установени момичета, използвани за развратни действия и принудителен труд.
Открити и иззети са: тефтери с водено счетоводство на предлагащи сексуални услуги жени, суми в общ размер над 100 000 евро, злато, мобилни телефони, палки, ножове, вещи и документи, свързани с престъпната дейност на групата.
Разпитани са десетки свидетели, част от които пред съдия.
Още от категорията
/
Безумие на пътя! Шофьор хвърли боклук през прозореца на автомобила си в Разлог, счупи стъклото на друга кола
09.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.