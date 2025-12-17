ЗАРЕЖДАНЕ...
Футболът сплотява учениците в Кюстендил
© Фокус
Събитието е част от дейностите за превенция на десегрегацията и ограничаване на вторичната сегрегация, чрез споделени активности, равнопоставеност и позитивно взаимодействие между учениците.
Основната задача на проект "Равен достъп на учениците от Община Кюстендил, Столична община и Община Банско до качествено и приобщаващо образование“ е насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователните институции сред участниците в образователния процес и взаимодействието със заинтересованите страни, посредством усвояване на знания за различни измерения на културните идентичности и за основни характеристики на интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда.
Още от категорията
/
Сдружение за дива природа "Балкани" и изграждането на АМ "Струма": Не отговаря на минималните изисквания за магистрала – да бъде отделена от местния трафик
15.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
С коледен базар събират средства за закупуване на рехабилитационн...
19:07 / 16.12.2025
Събор на аборигенно българско овчарско куче показа красота, сила ...
21:02 / 16.12.2025
Назначиха нов зам.-окръжен прокурор на Кюстендил
17:58 / 16.12.2025
БСП – Кюстендил иска оставка на централното ръководство
13:31 / 16.12.2025
Одобрена е Стратегията за развитие на МИГ Сандански с бюджет близ...
13:05 / 16.12.2025
Солени глоби за незаконни елхи в Кюстендилско
12:13 / 16.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.