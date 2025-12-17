В Кюстендил се проведе междуучилищен футболен турнир, част от големия проект между Община Кюстендил, Столична община и Община Банско, предаде. В турнира участваха отбори от Спортно училище "Васил Левски“, Природоматематическа гимназия "Професор Емануил Иванов“ и Професионалната гимназия по селско стопанство "Свети Климент Охридски“.Събитието е част от дейностите за превенция на десегрегацията и ограничаване на вторичната сегрегация, чрез споделени активности, равнопоставеност и позитивно взаимодействие между учениците.Основната задача на проект "Равен достъп на учениците от Община Кюстендил, Столична община и Община Банско до качествено и приобщаващо образование“ е насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователните институции сред участниците в образователния процес и взаимодействието със заинтересованите страни, посредством усвояване на знания за различни измерения на културните идентичности и за основни характеристики на интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда.