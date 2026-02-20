Френският евродепутат Ерик Сарджакомо и българският му колега Илия Лазаров посетиха Петрич и Сандански.В рамките на визитата си те се запознаха отблизо с потенциала на региона като утвърдена винена дестинация, разгледаха забележителности и водещи винарски изби – Винарска изба "Логодаж", Винарска изба "Рупел","Златен Рожен", Вила "Мелник" и"Ая Естейт".Гостите имаха възможност да се запознаят с местните сортове, традициите във винопроизводството и модерните технологии, които съчетават устойчивост и качество.По време на срещите с ръководствата на общините Сандански и Петрич бе представена цялостната концепция за развитие на винен туризъм, обединяваща природа и културно-историческо наследство.Евродепутатите изразиха впечатленията си от високото качество на вината и богатия потенциал на региона.Визитата завърши с намерения за бъдещо партньорство и сътрудничество в подкрепа на винения сектор, развитието на селските райони и популяризирането на Югозападна България като атрактивна европейска винена дестинация.