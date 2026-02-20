ЗАРЕЖДАНЕ...
Френски и български евродепутати посетиха Петрич и Сандански
©
В рамките на визитата си те се запознаха отблизо с потенциала на региона като утвърдена винена дестинация, разгледаха забележителности и водещи винарски изби – Винарска изба "Логодаж", Винарска изба "Рупел","Златен Рожен", Вила "Мелник" и"Ая Естейт".
Гостите имаха възможност да се запознаят с местните сортове, традициите във винопроизводството и модерните технологии, които съчетават устойчивост и качество.
По време на срещите с ръководствата на общините Сандански и Петрич бе представена цялостната концепция за развитие на винен туризъм, обединяваща природа и културно-историческо наследство.
Евродепутатите изразиха впечатленията си от високото качество на вината и богатия потенциал на региона.
Визитата завърши с намерения за бъдещо партньорство и сътрудничество в подкрепа на винения сектор, развитието на селските райони и популяризирането на Югозападна България като атрактивна европейска винена дестинация.
Още от категорията
/
Кметът на Банско при посрещането на Замфиров: Успехът в Милано–Кортина е резултат от дългогодишна целенасочена работа
13.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Млади журналисти по следите на Левски в Кюстендил
18:29 / 19.02.2026
С рецитал и поднасяне на венци Кюстендил почете Апостола
14:36 / 19.02.2026
Мъж се обеси в Рила
12:02 / 19.02.2026
Ураганен вятър нанесе щети на детска градина в Илинденци, предпри...
12:04 / 19.02.2026
Задържаха извършителя на грабеж в парка край Дупница
12:05 / 19.02.2026
С бурни аплодисменти посрещнаха Радослав Янкова в Банско
11:30 / 19.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.