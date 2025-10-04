ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фотоволтаиците срещат отпор в Коняво
На откритото събрание присъстваха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председателят на Общинския съвет в Кюстендил Димитър Велинов, кметът на село Коняво Марияна Александрова, както и общински съветници.
Кметът Атанасов информира присъстващите за досегашните административни действия и преписки, водени в Общината по темата. От своя страна, председателят на Общинския съвет Димитър Велинов напомни, че в рамките на настоящия мандат местният парламент е приел декларация, с която се забранява смяната на предназначението на земеделски земи за изграждането на фотоволтаични паркове.
"Процедурите, свързани с това инвестиционно намерение, са преминали в предходния Общински съвет“, уточни Велинов.
В знак на протест срещу проекта, жителите на селото са стартирали подписка с искане той да не бъде реализиран. Те настояват да бъде запазен селскостопанският характер на земите в района и се обявяват против застрояването с фотоволтаични съоръжения.
Местните жители подчертават, че не са против възобновяемите енергийни източници като цяло, но искат те да бъдат изграждани в подходящи за това територии, без да се засягат земеделски земи и местната природа.
