Фотоволтаиците срещат отпор в Коняво

© Фокус Рано тази сутрин жители на село Коняво и околните населени места излязоха на протест срещу намеренията за изграждане на фотоволтаична централа в района. Събитието се проведе на площада в селото, където недоволните граждани се събраха, за да изразят несъгласието си с проекта, предаде агенция "Фокус".



На откритото събрание присъстваха кметът на Община Кюстендил инж. Огнян Атанасов, председателят на Общинския съвет в Кюстендил Димитър Велинов, кметът на село Коняво Марияна Александрова, както и общински съветници.



Кметът Атанасов информира присъстващите за досегашните административни действия и преписки, водени в Общината по темата. От своя страна, председателят на Общинския съвет Димитър Велинов напомни, че в рамките на настоящия мандат местният парламент е приел декларация, с която се забранява смяната на предназначението на земеделски земи за изграждането на фотоволтаични паркове.



"Процедурите, свързани с това инвестиционно намерение, са преминали в предходния Общински съвет“, уточни Велинов.



В знак на протест срещу проекта, жителите на селото са стартирали подписка с искане той да не бъде реализиран. Те настояват да бъде запазен селскостопанският характер на земите в района и се обявяват против застрояването с фотоволтаични съоръжения.



Местните жители подчертават, че не са против възобновяемите енергийни източници като цяло, но искат те да бъдат изграждани в подходящи за това територии, без да се засягат земеделски земи и местната природа.