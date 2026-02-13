ЗАРЕЖДАНЕ...
Фотографска изложба "Живата памет на Разлог: СТАРЧЕВАТА" представя уникалната традиция през обектива на седем българи
©
Изложбата представя кадри от Старчевата 2026 г. през обективите на седем фотографи: Асен Великов, Александър Страхилов, Борис Мутафчиев, Диана Димитрова, Ивелина Цветанова, Славина Луканова и Христина Клечерова.
Седем фотографи в седем избрани от тях снимки представят частица от необятния и вълшебен свят на Старчевата 2026 в Разлог.
На събитието ще бъде представена голямата награда ЗЛАТНАТА МАСКА на сборна група "Старчевата" Разлог, спечелена безапелационно на Международния кукерски карнавал СУРВА - ПЕРНИК 2026.
"Фотографската изложба "Живата памет на Разлог: СТАРЧЕВАТА“ има за цел да съхрани паметта за поколенията – хората, лицата, маските, носиите, чаушето, хорото, енергията на един празник, обединяващ цял град и да го представи пред по-широка публика, като подчертае неговата значимост за културната идентичност на Разлог и България.“ – каза кметът на община Разлог Красимир Герчев и покани жителите и гостите на община Разлог да почувстват силата на един празник, един град, един народ.
Събитието ще се състои от 11:30 ч. в Музей на Разложкия чауш.
