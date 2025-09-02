© Фокус виж галерията Кюстендилският фотограф Кристиян Добрев разказва истории от миналото в цвят. В интервю за "Фокус“ младият майстор на обектива обясни, че е използвам нов алгоритъм за изкуствен интелект. По този начин няколко кадъра от миналото на града са възстановени и могат да се видят така, както биха изглеждали в настоящото.



"Получиха се изключително успешни и фотореалистични кадри. Идеята беше да изглежда все едно си там – на място, а не само едни цветни кадри“, каза Кристиян Добрев. По думите му самият модел може да забележи неща на снимката, които на черно-белите снимки, може да се пропуснат. "Успява да раздели много ясно сгради, хора, дървета, растителност. Измисля и елементи, които биха могли да изглеждат добре на това място. Успява да създаде фотореалистични ефекти“, допълни фотографът.



По думите му цветовете на самите сгради са свободна интерпретация. В случай, че има информация за оцветяването им, то може да се направят и достоверни такива.



"Хората много се радват, защото някои от тях са живели тогава. По този начин се връщат в миналото, виждат нещата по начин, както и тогава“, коментира още Добрев.



Зрителите имат възможността да видят в цвят стари черно-бели фотоси на площад "Велбъжд“, сградата на сегашната Община, някои от централните улици, градската градина, пазара, старото читалище, Железният мост и други.



Подготвени са и видеа, в които човек се разхожда по улицата и се приближава към някой от обектите на снимките.



"Имам голям интерес към модерните технологии. Винаги съм бил и любопитен да разбера как това, което познавам днес в Кюстендил, е изглеждало в миналото. Това са двата основни фактора, които се комбинираха много успешно в тези снимки“, каза още кюстендилският фотограф.



Според него едни от най-интересните фотографии от миналото са фотографиите от ежедневието. "Когато ти си в този момент винаги го приемаш за даденост и за нещо много скучно, но ежедневието показва как хората са живеели тогава, показва техният бит, облекло“, допълни Кристиян Добрев.