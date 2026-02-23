ЗАРЕЖДАНЕ...
Фотодокументална изложба за Крум Кюлявков в Кюстендил
Кюлявков е роден на 24 февруари 1893 година в Кюстендил в семейство на бежанци от Велешко. Още в ранните си години публикува стихове и хумористична проза в списание "Смях“, а по-късно сътрудничи на редица вестници и издания, сред които "Българан“, "Барабан“, "Маскарад“, "Заря“ и "Работнически вестник“.
През 1920–1921 г. следва история на изкуството във Виена. След завръщането си в България става учител по рисуване в гимназията в Копривщица. Развива активна творческа дейност – рисува карикатури, пише стихове, драми и комедии, превежда от руски и украински език.
Публикува под различни псевдоними, сред които Апис, Бай Иван, Беден жител, Рамен, Ралин, Дубинушка, Жупел, Звънар и Камен. Като художник се изявява предимно в жанра на карикатурата.
