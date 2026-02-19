Форум "Висше образование в България“ се проведе в Кюстендил, предаде репортер на. Събитието, посветено на избора на бъдеща професионална реализация, беше организирано от Центъра по кариерно ориентиране към Обединен детски комплекс – Кюстендил, с подкрепата на Община Кюстендил и Регионалното управление на образованието – Кюстендил. Инициативата се състоя в голямата зала на парк-хотел "Кюстендил“ и привлече ученици от единадесети и дванадесети клас от града и региона.Сред официалните гости бяха инж. Нели Петкова – директор на дирекция "Образование, здравеопазване, жилищна политика и транспорт“ към Община Кюстендил, Любослава Христова-Даскалова – директор на дирекция "Бюро по труда“ – Кюстендил, Мариела Стоянова – началник на отдел "Посреднически услуги“ в ДБТ – Кюстендил, и Михаела Бошнакова – експерт "Начално образование“ към Регионалното управление на образованието – Кюстендил.Форумът беше открит от директора на Обединен детски комплекс – Кюстендил Пролет Хранова, която е част от екипа кариерни консултанти заедно с Даниела Пейчева и Красимир Милчев. Тя подчерта, че инициативата вече се е утвърдила като традиция за града."Форумът се превърна в традиция за Кюстендил. Всяка година се увеличава броят на участващите висши училища, което е показател, че инициативата се развива успешно. Има интерес както от страна на университетите, така и от страна на бъдещите студенти“, заяви Пролет Хранова.По думите на Любослава Христова-Даскалова Дирекция "Бюро по труда“ може да съдейства на кандидат-студентите, като ги информира за възможностите за обучение и последваща реализация на пазара на труда.Организаторите създадоха спокойна и професионална атмосфера, насърчаваща информирания избор. Основната цел на форума е да предостави актуална и надеждна информация на младите хора и техните родители, както и да създаде възможност за преки срещи с представители на водещи висши училища в страната.В рамките на събитието представители на 20 университета проведоха индивидуални разговори със зрелостниците, представяйки условията и процедурите за прием, предлаганите специалности, възможностите за стипендии и перспективите за професионална реализация след дипломиране. Форумът даде реална възможност на бъдещите кандидат-студенти да направят по-уверена и осъзната крачка към своето академично бъдеще.