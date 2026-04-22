Днес от 18:00 ч. във възрожденското училище в Кюстендил ще се състои среща от мащабния проект на фондация "Нана Гладуиш - Една от 8". Събитието се организира със съдействието на Община Кюстендил и е насочено към жените в активна възраст. Основният фокус е върху: Повишаване на здравната информираност, насърчаване на редовната профилактика и предоставяне на практически съвети за ранна превенция на заболяванията

По време на събитието експерти от фондацията ще изнесат подробна презентация обхващаща ключови теми като подходящата възраст за започване на редовни прегледи честотата на посещенията при специалист и разпознаването на най-честите рискови фактори в ежедневието ни. Участниците ще получат и ценна информация за това какво представлява електронното здравно досие и как то може да бъде полезен инструмент в дългосрочното проследяване на здравословното състояние.

Фондацията която е създадена преди 13 години от телевизионната водеща Нана Гладуиш продължава своята мисия да подкрепя жени с онкологични диагнози но и активно да работи за информираността на обществото чрез проекти като този. Срещата в Кюстендил предвижда още раздаване на специализирани информационни материали и възможност за директен разговор с лекторите за изясняване на лични въпроси свързани със женското здраве.

Събитието е напълно свободно за посещение и е отворено за всички жители и гости на града които искат да научат повече за превенцията като първа и най-важна крачка към дълголетието.