Финисаж и премиера на филм за Петър Рамаданов в Кюстендил
Церемонията по тържественото закриване на експозицията "Една успешна кариера на артист“ ще започне от 18.00 часа в Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“. В рамките на събитието ще се състои и премиерата на документалния филм за твореца – "Място без ветрове“.
Сценарист на лентата е Марияна Лазарова, а режисьор – Павел Павлов. Във филма със специално участие се включват Валя Рамаданова, Валентин Господинов, Светла Александрова, Мирослав Маринов, Васил Стоименов, Георги Чапкънов, Красимир Кръстев и Павел Койчев. Продължителността на документалния филм е 1 час и 10 минути.
Изложбата, открита на 11 ноември 2025 година по повод 130-годишнината от рождението на Петър Рамаданов, може да бъде разгледана в зала "Стоян Венев“ към галерията до 15 март 2026 година. Тя представя богата част от творческото наследство на автора и проследява неговия принос към развитието на българското изобразително изкуство.
