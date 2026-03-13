Финисаж и премиера на документален филм ще отбележат финала на мащабната изложба, посветена на творчеството на художника и скулптор Петър Рамаданов, в Кюстендил, предадеЦеремонията по тържественото закриване на експозицията "Една успешна кариера на артист“ ще започне от 18.00 часа в Художествена галерия "Владимир Димитров – Майстора“. В рамките на събитието ще се състои и премиерата на документалния филм за твореца – "Място без ветрове“.Сценарист на лентата е Марияна Лазарова, а режисьор – Павел Павлов. Във филма със специално участие се включват Валя Рамаданова, Валентин Господинов, Светла Александрова, Мирослав Маринов, Васил Стоименов, Георги Чапкънов, Красимир Кръстев и Павел Койчев. Продължителността на документалния филм е 1 час и 10 минути.Изложбата, открита на 11 ноември 2025 година по повод 130-годишнината от рождението на Петър Рамаданов, може да бъде разгледана в зала "Стоян Венев“ към галерията до 15 март 2026 година. Тя представя богата част от творческото наследство на автора и проследява неговия принос към развитието на българското изобразително изкуство.