Общинският съвет на Сапарева баня прие решение за отпускане на финансова помощ на млади спортисти с високи постижения на международно ниво, предаде. Предложението бе внесено от кмета на общината Калин Гелев чрез докладна записка, в която се подчертава последователната политика на местната власт за подкрепа на спорта и младите таланти.Основание за решението са отличните резултати на състезатели от общината, постигнати на престижни международни форуми, сред които 25-ите Зимни олимпийски игри, проведени в Милано и Кортина д’Ампецо, както и Световното първенство по биатлон за младежи, юноши и девойки в Арбер.С приетото решение общинските съветници дадоха съгласие да бъдат отпуснати еднократни финансови помощи на изявени деца и младежи от общината. Подпомагането е в размер на една минимална работна заплата за всеки от отличените спортисти.Сред наградените са световният медалист Георги Джоргов, както и състезателите Георги Наумов, Веселин Белчински, Николай Николов, Десислава Минчева, Валентина Димитрова и Даниел Пешков. Сред отличените е и треньорът Димчо Мицов, на когото също се отпуска еднократна финансова помощ в размер на една минимална работна заплата.С постиженията си те допринасят за утвърждаването на доброто име на общината и са повод за национална гордост.