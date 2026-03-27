ЗАРЕЖДАНЕ...
Финансова подкрепа за млади шампиони в Сапарева баня
© ФОКУС
Основание за решението са отличните резултати на състезатели от общината, постигнати на престижни международни форуми, сред които 25-ите Зимни олимпийски игри, проведени в Милано и Кортина д’Ампецо, както и Световното първенство по биатлон за младежи, юноши и девойки в Арбер.
С приетото решение общинските съветници дадоха съгласие да бъдат отпуснати еднократни финансови помощи на изявени деца и младежи от общината. Подпомагането е в размер на една минимална работна заплата за всеки от отличените спортисти.
Сред наградените са световният медалист Георги Джоргов, както и състезателите Георги Наумов, Веселин Белчински, Николай Николов, Десислава Минчева, Валентина Димитрова и Даниел Пешков. Сред отличените е и треньорът Димчо Мицов, на когото също се отпуска еднократна финансова помощ в размер на една минимална работна заплата.
С постиженията си те допринасят за утвърждаването на доброто име на общината и са повод за национална гордост.
/
19.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Умишлен палеж в Дупница
11:45
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.